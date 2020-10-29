الشرطة الفرنسية تطوق «نوتردام» بعد هجوم بسكين

فرضت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، طوقًا حول منطقة نوتردام أمام الكنيسة في مدينة نيس جنوب فرنسا، إثر حادث طعن أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين.وحسب قناة "العربية" الإخبارية، فقد طالبت الشرطة الفرنسية تجنب محيط كنيسة نوتردام في نيس.وكان رجل قد شن هجومًا بسلاح أبيض في نيس جنوب فرنسا.