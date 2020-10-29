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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الآلاف يشاركون بدورة المُولد في الأقصر (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:12 م
احتفالات المولد النبوي
احتفالات المولد النبوي الشريف
هدى الأمير
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شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، باحتفالات المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال الخروج إلى شوارع المحافظة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في موكب مهيب يعرف باسم "دورة المولد" انطلق من أمام مسجد الشيخ عوض الله بالكرنك القديم.

واعتاد أهالي الأقصر كل عام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وسط "زفة" كبيرة تتقدمها سيارات النقل محملة بمكبرات الصوت والمنشدين مهللين بالمدائح النبوية.

وتقام في ساحة الطيب بالقرنة مسقط رأس شيخ الأزهر، احتفالات دينية تستمر طوال شهر ربيع الأول احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تشهد قرية البعيرات موكبا كبيرا يطوف القرية يتقدمه أتباع الطرق الصوفية رافعين السيوف، والأعلام. وفي منطقة منشأة العماري بالمحافظة ولمدة 13 يومًا يقام "المرماح" سباق الخيول الذي يعد من أبرز طقوس الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تتسابق فيه الخيول في الجري والرقص على أنغام المزمار البلدي.

وتقام أيضا في العديد من قرى الأقصر مسابقات التحطيب أو "غية الرجال" كما يطلق عليها التي يتبارى فيها الرجال بالعصي في حلقة دائرية، يحيطها أهالي القرية وتجري المنافسة على أنغام المزمار البلدي بعد أن يقدم كل منهم التحية لفرقة المزمار.

في نفس السياق، تحتفل قبيلة الحساسنة بمدينة القرنة غرب الأقصر، بالمولد النبوي الشريف والذكرى الثانوية للعارف بالله الشيخ همام الحساني، بالاستعراض بالسيوف، حيث يستلقي عدد منهم على الأرض ويضعون طرف السيوف الحادة فوق بطونهم، ليقوم آخر بالسير عليها بقدمه بالضغط على الجانب الآخر، ورغم ذلك لم تحدث لهم إصابات، ومن ثم تكرار الأمر بوضع السيوف على ألسنتهم ويقوم أحد الشيوخ بالوقوف عليها بمساعدة آخرين. وتشهد قرى الأقصر منذ بداية شهر ربيع الأول الاحتفالات التي تميز كل قرية ومدينة عن الأخرى والتي من أهمها حلقات الذكر وسباقات الخيول والدورة والمزمار والأهازيج والرقصات الصوفية بخلاف انتشار شوادر الحلوى بالشوارع والتي تمثل طقسًا لا يمكن الاستغناء عنه، كذلك عرائس المولد للأطفال والتي يحرص الأهالي على شرائها لأولادهم.
احتفالات المولد النبوي الشريف
احتفالات المولد النبوي الشريف
احتفالات المولد النبوي الشريف
احتفالات المولد النبوي الشريف

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