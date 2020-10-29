«القوى العاملة» تتابع «إجازة المولد» بالقطاع الخاص

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.وبهذه المناسبة، تقدم وزير القوى العاملة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف.وأكد سعفان أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.