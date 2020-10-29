24988 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 589 ألفًا و766 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بعد تسجيل 24.988 إصابة جديدة، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 37 ألفا و905 حالات وفاة.وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، 275 ألفا و404 أشخاص من المصابين.وأعلنت السلطات فى إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 38 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.