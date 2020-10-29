بعد 3 شهور.. براد بيت ينفصل عن صديقته نيكول بوتوراسلكي

ذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن الممثل الأمريكي براد بيت، 56 عاما، انفصل عن صديقته عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي،26 عاما بعد علاقة دامت ثلاثة أشهر.وكانت العلاقة بين الاثنين قد بدأت في أغسطس الماضي، ولكنها انتهت الآن، بحسب ما قاله مصدر مقرب منهما، مضيفا أن المصدر أن العلاقة بين براد بيت ونيكول لم تكن"جدية".ويشار إلى أن براد بيت لديه 6 أبناء مع زوجته السابقة الممثلة انجلينا جولي 45 عاما، وكان براد وأنجلينا قد تزوجا عام 2014، ولكنهما انفصلا عام 2016.