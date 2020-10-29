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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ماراثون للمشي بالإسماعيلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:15 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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انطلق صباح اليوم الخميس، ماراثون للمشى بداية من أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة، وصولًا إلى معسكر القرش، بمشاركة ما يزيد عن 400 شاب من الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجمع كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وأطلقوا الحمام الزاجل، للسلام.

ومن المقرر أن يعقب ماراثون المشى تنظيم احتفالية ومهرجان رياضى للشباب بقرية سبورت على ضفاف قناة السويس، فى إطار الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر 1973 المجيدة.

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