الرئيس السنغالى يصدر قرارًا مفاجئًا بحل الحكومة

في خطوة مفاجئة، قام الرئيس السنغالي ماكي سال بحل حكومته بأثر فوري.وقالت الرئاسة السنغالية، في بيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن سال وقع مرسومًا بإنهاء مهام جميع الوزراء ووكلاء الوزارات.كما أقال في مراسيم منفصلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزير الدولة والأمين العام للحكومة.ولم تكشف الرئاسة عن أسباب القرار الرئاسي، كما لم تشر إلى موعد تعيين شاغلين جدد للمناصب التي أصبحت شاغرة.