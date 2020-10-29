بحضور «مهنا والكتاني».. مؤسسة البيت المحمدي تحتفل بالمولد النبوي

احتفلت مؤسسة البيت المحمدي للتصوف التي يترأسها الدكتور محمد مهنا، مساء أمس الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة مجموعة من علماء التصوف الإسلامي والأزهر الشريف ورجالات الدعوة الإسلامية وعدد من مريدي العشيرة المحمدية الصوفية.وأكد الدكتور محمد مهنا، على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أمر اعتاد عليه جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك لأنه في هذا اليوم نتذكر مولد رسول الإنسانية سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عليه، وكيف أن ميلاده كان خيرًا للبشرية كلها، فالدنيا كانت ظلامًا دامساَ وبمولد محمد سارت نورًا وضياءًا.وشارك في الاحتفالية عدد من علماء التصوف، منهم الدكتور محمد عبد الباعث الكتاني، محدث الإسكندرية وشيخ الطريقة الكتانية، والدكتور فتحي حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور حسن جبر، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور طه حبيش، عضو هيئة كبار العلماء، والعلامة الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعية بمصر، والعلامة الشيخ علي صالح، من علماء الأزهر الشريف، والدكتور علاء جانب،الأستاذ بكلية اللغة العربية بالإضافة إلى عدد من المنشدين، وأدار الندوة الإعلامي وسام البحيري.