8156 إصابة جديدة بكورونا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 326 ألفا و308 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، بعد أن سجلت 8156 إصابة جديدة وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7265 وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 5738 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت سلطات هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 35 أسبوعا.