محمد رمضان فى جلسة تصوير حديثة مع أسد

نشر الفنان الشاب محمد رمضان، جلسة تصوير حديثة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر فيها ممسكًا بشبل صغير ويقوم بتقبيله.ولاقت الجلسة إعجاب الكثير من المتابعين كما هاجمه البعض في التعليقات على الصور، نتيجة لحمله شبلًا رضيعًا واعتبروه نوعًا من أنواع التفاخر الزائد.على صعيد آخر انشغل الفنان خلال الفترة الماضية بتصوير الكليب الجديد له باسم "الشرع حلل 4"، ونشر منشورا على إنستجرام وقال فيه:" من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة.. ثقة في الله نجاح".ويطرح محمد رمضان خلال الفترة القادمة أغنية جديدة، سيتم تصويرها على طريقة المهرجانات مع فريق الغناء الشعبي "المدفعجية"، وينتظر انتهاء جميع استعدادات المخرج محمد سلامة لبدء تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل "موسى"، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.