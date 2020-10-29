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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد «الأيزو» لجامعة الإسكندرية للعام السادس على التوالي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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حصلت جامعة الإسكندرية على شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة "الأيزو 90012015"، بعد زيارة فريق شركة "GIC الأمريكية" المانحة لشهادات الأيزو، والتى استمرت على مدى يومين.

وكان الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية قد استقبل أمس فريق المراجعين من شركة "GIC" المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، حيث قام الفريق بالتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة وتمت الموافقة اليوم على تجديد الشهادة للعام السادس على التوالى.

وقدم الدكتور هشام جابر الشكر للجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد فى الحفاظ على مكانة الجامعة وحصولها على تجديد شهادة الأيزو، حيث أكد على أنهم الوقود الحقيقى لاستمرارها وتقدمها، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة تعتبر تتويج لجهد الإداريين والعاملين بالجامعة، كما قدم الشكر للجنة الفاحصة للجودة برئاسة المهندس عمرو الحلو واللجنة المصاحبة له.

وسبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقًا للمواصفة الدولية الأيزو 90012015 بإشراف ومتابعة الدكتور هشام جابر وأشرف حافظ، أمين عام الجامعة، وفاطمة قطاوى، أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولي، المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.

جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 90012008 في مايو 2015 وتم تجديدها عامي 2016، 2017، وفى عام 2018 تم التحول للمواصفة الجديدة الأيزو 90012015 والتي تم التجديد على أساسها هذا العام، بعد إشادة الجهة المانحة بمستوى التطبيق والتحسين المستمر.

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