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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفير بريطانيا لوزير الإنتاج الحربى: نتطلع لشراكة صناعية متنامية مع مصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:09 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي السير جيفرى آدامز، السفير البريطاني في مصر، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

وصرح وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، وتم استعراض آخر مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين الإنتاج الحربي والشركات البريطانية، وبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال (إنتاج أنظمة معالجة المياه، إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، تصنيع أجهزة توفير الطاقة الكهربائية للأجهزة المنزلية، وغيرها من موضوعات التعاون المشترك)، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متنوعة مثل (تصنيع معدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، نقل تكنولوجيا إنتاج معدات الري المحوري، التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، التعاون في مجال إقامة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي).

وأكد محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، أنه يوجد تقارب بين الجانبين نظرًا لتعاون شركات الإنتاج الحربي مع العديد من الشركات البريطانية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لمنتجات هذه الشركات ويمكن اعتبارها مركزًا للانطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل اهتمام الدولة بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وعمليات التحديث الجارية في مصر من خلال إنشاء المدن الذكية وإقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير فائض من الطاقة الكهربائية لاستيعاب مطالب التوسع في إقامة مشروعات صناعية كبرى، مع السعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جهته، أشار السير جيفرى آدامز سفير بريطانيا في مصر، إلى وجود العديد من الشركات البريطانية التي تتطلع إلى التواجد في السوق المصرية، وأضاف أن المنتجات الإنجليزية تتمتع بالجودة العالية، وأن وزارة الإنتاج الحربي المصرية لها سمعة جيدة جدًا وسط الشركات البريطانية سواء في المجال العسكري أو المدني، لذلك تتطلع لزيادة التعاون معها، مثنيًا على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى.

كما أشاد آدامز بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مؤكدا على أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر.

وقال السفير البريطاني: "سعدت باجتماعي مع وزير الإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي، لمناقشة تعزيز فرص التعاون بين المملكة المتحدة ومصر، تتطلع المملكة المتحدة إلى شراكة صناعية متنامية مع مصر، مع التركيز بشكل خاص على المجالات التي تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة".

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك، والدراسة المتعمقة للمشروعات المقترح التعاون في تنفيذها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون.

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