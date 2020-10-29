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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق 5 كباري أمام حركة المرور بمدينة نصر حتى السبت

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق 5 مشروعات كباري بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، وغلقها كليا أمام حركة المرور اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر، حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 31 أكتوبر، بتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة في بيان لها، تلك الكباري على النحو التالي:

- كوبري سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القباني.

- كوبرى سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران.

- كوبرى سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف.

كوبرى سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة وصولاً لميدان ابن سندر.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدأ تنفيذ تلك التحويلات.

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