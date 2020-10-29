العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية، إنها عثرت على رفات 59 جثة في مقابر سرية في منطقة بوسط البلاد شهدت أعلى معدلات عنف مرتبط بالمخدرات في الأعوام الماضية.واكُتشفت الجثث في بلدية سالفاتييرا بولاية جواناخواتو التي ارتفع معدل جرائم القتل بها وسط صراع على النفوذ بين عصابات المخدرات المتناحرة.وقالت كارلا كينتانا، رئيسة لجنة البحث الوطنية في المكسيك، إن ما لا يقل عن عشر من الجثث لنساء، مضيفة أن معظم الجثث لشباب صغار في السن أو مراهقين.وذكرت خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أن بلاغات أقارب المفقودين أدت لأكبر اكتشاف لمقابر سرية في جواناخواتو.وكشفت بيانات رسمية أن الولاية سجلت 2250 جريمة قتل بين يناير وأغسطس هذا العام بزيادة تربو على 25% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.