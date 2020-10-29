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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على إيرادات «الخطة العايمة وتوأم روحي وزنزانة 7»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
توأم روحي
توأم روحي
محمد قدري
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تراجعت إيرادات الأفلام السينمائية المعروضة في دور العرض مؤخرا بعد أن حققت إيرادات مرضية خلال الأسابيع الماضية، فاستطاع فيلم «الخطة العايمة» لعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن أن يصل حتى صباح اليوم إلى 6 ملايين و100 ألف جنيه خلال 3 أسابيع فقط من عرضه، في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل فيجندان اثنين من المكفوفين والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وبسنت صيام، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله، وشريف رمزي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى "كيمز"، وإخراج معتز التوني.

وحقق فيلم «توأم روحي» للنجوم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف إيرادات كلية حتى الآن وصلت إلى 12 مليونا و500 ألف جنيه، بعد أن حقق أمس الأربعاء إيرادات وصلت إلى 30 ألف جنيه.

فيما جمع فيلم «زنزانة 7»، للنجمين أحمد زاهر، ونضال الشافعي وعدد كبير من النجوم، إيرادات كلية بلغت بـ 7 ملايين و100 ألف جنيه.

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