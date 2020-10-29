لأول مرة منذ 10 سنوات.. البنوك المركزية تبيع الذهب

زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طن.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزبكستان وتركيا المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.من ناحيته يتوقع بنك سيتي جروب الأمريكي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام المقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.وقد باع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3 طن، فيما باع البنك المركزي الأوزبكستاني 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.وتسعى أوزبكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقودا.وجاء النمو ربع السنوي للطلب على الذهب في الصين بفضل ارتفاع معدلات الزواج، حيث كان الكثيرون من الأشخاص قد أجلوا زفافهم إلى الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.كان اتحاد الذهب الصيني قد أعلن يوم،الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني، وقال الاتحاد في بيان إن النمو ربع السنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين.وأشار بيان الاتحاد إلى أن استهلاك الذهب في الصين زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29 %مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 29 %مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 548 طنا.في الوقت نفسه زاد إنتاج الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 6.2 % مقارنة بالربع الثاني في حين تراجع بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 263 طنا.