توقعات باستمرار الطلب القوي على الذهب في الصين

يتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر في الصين مع تحسن ثقة المستهلكين نتيجة خروج البلاد من إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن أندرو نايلور، رئيس إدارة منطقة الآسيان والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي القول: "إذا نظرت إلى أسباب ضعف النشاط الاستهلاكي في سوق الذهب، ستجد هذه الأسباب تتلاشى في الصين كل المؤشرات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي في الصين سيواصل نموه".يذكر أن الصين، وهي أكبر مستهلك للذهب في العالم، سجلت تراجعا في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 25% سنويا إلى 119.1 طن، في حين زاد الطلب بنسبة 31% مقارنة بالربع الثاني من العام، بحسب التقرير ربع السنوي لمجلس الذهب العالمي.