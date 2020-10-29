إيرادات فيلم منى زكي تتجاوز كل الأفلام المعروضة في «يوم واحد»

حققت النجمة منى زكي إيرادات مرتفعة في أول أيام عرض أحدث أفلامها «الصندوق الأسود» بالسينمات ودور العرض المصرية، بعد أن أطلق في العاشرة من صباح أمس.وحقق الفيلم خلال الحفلات الأولى باليوم الأول إيرادات قدرت بـ325 ألف جنيه، وهي إيرادات أعلى من كل الأفلام المتواجدة في السينمات مجتمعة خلال يوم واحد.وتعود النجمة منى زكي للسينما، بهذا الفيلم بعد غياب طويل استمر لما يقرب من 4 سنوات وتنافس حاليا بهذا الفيلم عدد من الأفلام العربية والأجنبية.وتدور أحداث قصة الفيلم في إطار من الإثارة، حول ياسمين التي تؤديها بطلة الفيلم، والتي يكسر سكون أحد الليالي الهادئة، في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، لتجد نفسها متورطة في مطاردة عنيفة مع هذين الغريبين، وما يزيد من جرعة الإثارة كون ياسمين حاملًا وهو ما يعرض حياتها هي وجنينها للخطر.والفيلم من بطولة محمد فراج، مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، قصة وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.