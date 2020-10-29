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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

أسقف المنيا يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء بالفكرية اليوم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:24 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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يلقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.

ويشارك في الحضور عدد من الكهنة والشعب القبطي؛ وتتخذ الكنيسة القبطية كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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