مقتل وإصابة 20 شخصًا في أعمال شغب بسجن بأفغانستان

أعلن مسئول أفغاني أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 12 آخرون، إثر اندلاع أعمال شغب داخل أحد السجون في إقليم (هرات) الواقع غربي البلاد.ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم مديرية الصحة العامة بالإقليم، محمد رفيق شيرزاي، قوله إن أعمال الشغب اندلعت بعدما بدأت الشرطة في إزالة بعض الحواجز التي أقامها السجناء داخل إحدى غرف الاحتجاز، الأمر الذي دفعهم إلى إشعال النيران، مضيفًا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى هرات من أجل تلقي العلاج.من جانبه، أوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فارهاد، أن الوضع أصبح تحت سيطرة الشرطة.