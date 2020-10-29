221 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية إلى 30 ألفا و677 حالة، مشيرة إلى أن هذا يعد اليوم العاشر على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات بالفيروس في طوكيو 100 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.