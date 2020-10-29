الإبقاء على السياسة النقدية فى اليابان دون تغيير

أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الخميس الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات محللين.ووافق مجلس السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك هاروهيكو كورودا وبأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد على استمرار الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1.0 % على حسابات المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.كما سيواصل البنك شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى لقيمة المشتريات بهدف استمرار الفائدة على السندات الحكومية العشرية في حدود صفر %.كما سيواصل البنك شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يجرى تداولها في الأسواق المالية ووثائق صناديق الاستثمار العقاري بحد أقصى 12 تريليون ين سنويا من وثائق صناديق الاستثمار و180 مليار ين من وثائق صناديق الاستثمار العقاري.كما سيواصل البنك شراء سندات الشركات بحد أقصى 3 تريليونات ين سنويا.