رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإبقاء على السياسة النقدية فى اليابان دون تغيير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:10 ص
البنك المركزي الياباني
البنك المركزي الياباني
وكالات
طباعة
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الخميس الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات محللين.

ووافق مجلس السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك هاروهيكو كورودا وبأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد على استمرار الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1.0 % على حسابات المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

كما سيواصل البنك شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى لقيمة المشتريات بهدف استمرار الفائدة على السندات الحكومية العشرية في حدود صفر %.

كما سيواصل البنك شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يجرى تداولها في الأسواق المالية ووثائق صناديق الاستثمار العقاري بحد أقصى 12 تريليون ين سنويا من وثائق صناديق الاستثمار و180 مليار ين من وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

كما سيواصل البنك شراء سندات الشركات بحد أقصى 3 تريليونات ين سنويا.

موضوعات متعلقة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

جميلة عوض بـ«فستان قصير» في الجونة

الصور

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

واشنطن تحذّر من ضربات صاروخية تستهدف الرياض

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

بالآلاف.. القردة تحتل مدينة هندية وتطارد السائحين

مواعيد القطارات اليوم الخميس 29-10-2020

وفاة الفنان التشكيلى المغربي محمد المليحى فى باريس

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل فى 3 ساعات (فيديو)

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»