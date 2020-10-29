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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة فى هونج كونج توجه للمرة الأولى تهمة بموجب قانون الأمن القومى الجديد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:27 ص
اعتقال
اعتقال
وكالات
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وجّهت محكمة في هونج كونج، اليوم الخميس، إلى ناشط شاب يبلغ من العمر 19 عامًا تهمة "الانفصال"، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تتم ملاحقتها أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وبعد يومين من توقيفه من داخل مقهى يقع قبالة القنصلية الأميركية في هونج كونج، مثُل توني تشونج أمام المحكمة التي وجهت إليه تهم الانفصال وتبيض الأموال والتآمر لنشر محتويات تحضّ على الفتنة.

وتشونج عضو سابق في "ستيودنت لوكاليزم"، التنظيم الطالبي الصغير الذي ينادي باستقلال هونج كونج عن الصين والذي حلّ نفسه قبيل سريان قانون الأمن القومي الجديد في المدينة في أواخر يونيو لكنّ فروعه الدولية لا تزال قائمة.

ويجرّم القانون الجديد مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونج كونج أو منحها مزيدًا من الحكم الذاتي.

وكان تشونج اعتقل للمرة الأولى مع ثلاثة من رفاقه السابقين في التنظيم الطالبي في يوليو على أيدي عناصر من "شرطة الأمن القومي" التي أنشئت بموجب القانون الجديد.

واعتقل يومها هؤلاء الناشطون بشبهة التحريض على الانفصال عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصباح الثلاثاء اعتقل تشونج مجدّدًا على أيدي رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، وقد كان في مقهى قبالة القنصلية الأمريكية.

وبعيد اعتقاله نشرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أصدقاء هونج كونج" بيانًا قالت فيه إنّها كانت تحاول ترتيب دخول تشونج إلى القنصلية الأمريكية لتقديم طلب لجوء.

وفور اعتقاله أودع تشونج الحبس الاحتياطي لحين مثوله أمام المحكمة صباح الخميس.

وقدّم تشونج طلبًا للإفراج عنه بكفالة لكنّ طلبه رُفض.

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