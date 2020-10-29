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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى أمريكا ترتفع 81 ألفا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:53 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع 80923 على الأقل إلى 8.89 مليون إجمالا.

وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات ارتفع أيضا بواقع 1026 إلى 227830 حالة.

وبلغت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، 44.5 مليون إصابة و1.2 مليون وفاة في 210 مناطق ودول بمختلف أنحاء العالم، لكن الوضع يتفاقم في أوروبا بمرور الوقت.

وقال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، إن الوضع في القارة، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، «خطير ومقلق»، وينبغى على التكتل أن يكون أكثر كفاءة فيما يتعلق بإجراء الفحوص وتتبع حالات مخالطة المصابين وسياسات الحجر الصحى.

وأضاف «ميشيل»، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، نُشرت أمس: «نحتاج لكفاءة أكبر في اعتراض (الفيروس) قبل أن ينقل المواطنون العدوى لبعضهم بعضا. نحتاج تخطيطا قويا، وإلا فسنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة».

وأوضح أن المنطقة ستحتاج لأن تكون مستعدة عندما تصبح اللقاحات متاحة، «ولن يكون من السهل إدارة تلك المرحلة».

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