أكثر من 8 ملايين إصابة بكورونا فى الهند

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند 8 ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة الخميس.والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 9.1 مليون إصابة.لكنّ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك في الهند والبالغ 120 ألفًا هو أقلّ بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم أكثر من 230 ألف حالة وفاة.