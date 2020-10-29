وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 90 ألفًا
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:57 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5595 إصابة جديدة بفيروس كورونا و495 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 906863 والوفيات إلى 90309.
ويقول مسئولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
وكانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.
ويقول مسئولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
وكانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.