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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 13 على الأقل وفقد عشرات بعدما ضرب إعصار فيتنام

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
إعصار فيتنام
إعصار فيتنام
وكالات
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قالت الحكومة الفيتنامية إنها نشرت مئات الجنود ومعدات ثقيلة، اليوم الخميس، للبحث عن ناجين بعد انهيارات أرضية نتجت عن أمطار غزيرة بسبب الإعصار مولاف، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود من الزمن.

وذكرت الحكومة أن الانهيارات الأرضية التي وقعت بمناطق نائية في إقليم كوانج نام بوسط البلاد أمس قتلت 13 بينما لا يزال 40 في عداد المفقودين، في الوقت الذي عرقل فيه الطقس السيء بسبب العاصفة
جهود الانقاذ.

ومنذ مطلع أكتوبر ضربت عواصف وأمطار غزيرة وفيضانات فيتنام وأثرت على أكثر من مليون شخص.

وقالت الحكومة إن الإعصار مولاف تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين وألحق أضرارا بنحو 56 ألف منزل.

ولا يزال 26 صيادا في عداد المفقودين بعد غرق قواربهم أثناء محاولة العودة إلى الشاطئ يوم الثلاثاء.

وتراجعت شدة الإعصار بعد وصوله إلى اليابسة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يصل إلى لاوس اليوم الخميس.

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