مؤتمر صحفى لخالد الصاوى وتوزيع جوائز منصة الجونة.. اليوم

يعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للفنان خالد الصاوي، على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك للحديث عن مشواره ورحلته الفنية بجانب تكريمه في النسخة الحالية من المهرجان.وأعلنت إدارة الجونة تكريم "الصاوي" وإهدائه جائزة الإنجاز الإبداعي في هذه الدورة، بجانب تكريم أنسي أبوسيف، مهندس الديكور ومصمم المناظر في حفل الختام.وكان الصاوي قد أعلن عن إهدائه التكريم لروح الفنان الكبير خالد صالح.يذكر أن إدارة المهرجان اليوم أسماء الفائزين في جوائز منصة الجونة، والتى تهدف إلى دعم صناع الأفلام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر ذراع الصناعة الخاصة به، وذلك من خلال توفيره فرص الدعم الإبداعى اللازم لتطوير مشاريعهم وأفلامهم، إضافة إلى الدعم المالى المُقدم من خلال جوائزه وأنشطته.