حضور كثيف فيلم «Listen» بالجونة السينمائى

حرص عدد كبير من الفنانين مساء الأربعاء، والمتواجدين بمهرجان الجونة على حضور عرض فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دى سوسا، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.ورفعت قاعة العرض شعار كامل العدد قبل بدء الفيلم بدقائق في حين حضر عدد من الفنانين والجمهور والنقاد الحضور من بينهم أمينة خليل ووفاء عامر وميرهان حسين وأمير المصري ولقاء الخميسي وسلافة معمار ونور قدري ومحمد ثروت وأحمد فتحي وكندة علوش ومحمود الليثي.فيلم LISTEN من إخراج آنا روشا دي سوسا، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وتدور أحداثه فى ضواحى لندن حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهما الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناء على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.ويجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم، وهو الفيلم الذى شارك فى مسابقة آفاق (أوريزونتى) فى الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى.