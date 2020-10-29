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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى: لقاح كورونا لن يكون متاحا فى الولايات المتحدة قبل يناير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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استبعد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إمكانية التوصل إلى لقاح يساعد في السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل يناير.

وقال فاوتشي إنه خلال شهر ديسمبر تقريبا ستكون هناك شركات لديها ما تعرضه، مضيفا أنه يمكنها حينها التقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن هناك خمس شركات في المراحل النهائية من الدراسة للقاح فيروس كورونا، مع قيام شركتي فايزر وموديرنا بتسجيل تجاربهما بالكامل.

وقال إن شركة واحدة وربما اثنتين على الأقل سيكون لديها بيانات أمان كافية وربما حتى نتائج فعالية مطولة كافية للتقدم بطلب للاستخدام الطارئ للقاحات بحلول ديسمبر.

وكان الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون في الصناعات الدوائية قد أشاروا سابقا إلى أن لقاحا مضادا لفيروس كورونا قد يكون متاحا قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر.

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