كوريا الجنوبية تسجل 125 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، صباح اليوم الخميس، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وحالة وفاة واحدة.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 26271، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 462 حالة.وأوضحت أن الإصابات الجديدة شملت 106 إصابات محلية و19 لوافدين من الخارج.وأشارت الوكالة إلى أن هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتخطى فيه حالات الإصابة حاجز المئة، بعد أن أعلن الأربعاء عن 103 إصابات.وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجلت 138 حالة.