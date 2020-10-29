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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مايكروسوفت» تعلن رصد هجمات إلكترونية إيرانية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:47 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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قالت شركة مايكروسوفت إنها رصدت هجمات إلكترونية إيرانية، استهدفت أكثر من 100 شخصية بارزة، قبل أن تتمكن من وقفها، وذلك حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

 

وأوضحت الشركة أن الهجمات استهدفت المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية، لافتة إلى أن الغرض من شن تلك الهجمات جمع المعلومات.


وفي وقت سابق، قال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، لمجموعة من مسؤولي الأمن والدفاع، إن الديمقراطيات على مستوى العالم تتعرض لهجمات إلكترونية مستمرة يتعين تحديدها والتصدي لها.

وذكر سميث، الذي تحدث في منتدى مستقبل الأطلسي، روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها الدول الأكثر انخراطا في هجمات خبيثة على الانتخابات والسياسات الداخلية لدول أخرى.

وقال: "نعيش في هذه الحقبة الزمنية وهي بالتأكيد ليست بالضرورة مرحلة حرب لكنها لا تعطي إحساس السلام... إنها تلك المرحلة الرمادية التي نشهد فيها الهجمات الإلكترونية المستمرة".

وأضاف: "قبل خمس سنوات أعتقد كنا نفكر في ذلك بالأساس باعتباره هجوما على البنية التحتية التقليدية أو قدراتنا العسكرية على سبيل المثال، لكن اليوم أعتقد أنها أصبحت مجرد هجوم على الديمقراطية ذاتها".

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن دولا منها روسيا وإيران تحاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثالث من نوفمبر.

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