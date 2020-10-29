أمريكا تكشف عن لائحة اتهام أفغانى تسلمته من أوكرانيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء، أن لائحة اتهام الأفغاني حاجي نجيب الله الذي تسلمته من أوكرانيا، تشمل ستة اتهامات تتعلق باختطاف صحفي أمريكي وأفغانيين عام 2008.وأضافت الوزارة أن نجيب الله (44 عاما) اعتقل ونقل من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة التي سيمثل فيها للمحاكمة.ولا تذكر عريضة الاتهام اسم الصحفي المخطوف، لكن مسؤولا بإحدى جهات إنفاذ القانون قال لوكالة "رويترز" إن الاتهامات متعلقة بخطف ديفيد رود، المراسل السابق لرويترز ونيويورك تايمز ويعمل حاليا مع نيويوركر وكان قد اختطف على يد طالبان في 2008.