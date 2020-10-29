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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كشف هوية مؤلف «الكتاب الفاضح» عن ترامب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:17 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن المسئول السابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مايلز تايلور، أنه هو مؤلف الكتاب الفاضح عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 2018 مقالا لكاتب تحت اسم "مجهول"، تضمن انتقادات شديدة للرئيس دونالد ترامب وأساليبه في اتخاذ القرارات وسياساته وطرق تعامله مع مسؤولين آخرين.

وفي وقت لاحق نشر كتاب "تحذير"، كشف عن مزيد من التفاصيل المحرجة حول دونالد ترامب، وآثار أصداء كبيرة في الولايات المتحدة.

وكانت هوية كاتب المقال والكتاب مجهولة طوال هذه الفترة وأعلن تايلور يوم الأربعاء، أنه مؤلف "تحذير" وحان الوقت "للجميع للخروج من الظل"، في إشارة إلى زملائه السابقين المنتقدين لترامب.

واستقال تايلور من وزارة الأمن الداخلي في عام 2019، وتعاقد مع شبكة "سي إن إن" الإعلامية في وقت لاحق.

وانتقد ترامب في الكثير من المداخلات التلفزيونية، لكنه لم يعترف بأنه مؤلف الكتاب الفاضح.

وفي أغسطس الماضي نفى تايلور علاقته بالكتاب والمقال في حديث لـ"سي إن إن"، ردا على سؤال مباشر للمذيع بهذا الخصوص.

وتعليقا على كشف هوية مؤلف الكتاب، قال ترامب على "تويتر" إنه لا يعرف مايلز تايلور ولم يسمع به من قبل.

جدير بالذكر أن أول رد فعل لترامب على نشر مقال "المجهول" كان تغريدة من كلمة واحدة على "تويتر"، وهي "خيانة".

واعتبر ترامب نشر المقال "خطرا على الأمن القومي" الأمريكي.

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