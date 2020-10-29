المؤشر نيكى اليابانى ينخفض 1.06% فى بداية التعاملات

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وانخفض نيكي 1.06 في المئة مسجلا 23170.76 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 في المئة ليسجل 1595.01 نقطة.كما تراجع المؤشر نيكي القياسي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وانخفض نيكي 0.50 في المئة مسجلا 23376.96 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 في المئة ليسجل 1608.77 نقطة.