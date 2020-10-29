رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة الفنان التشكيلى المغربي محمد المليحى فى باريس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
محمد المليحى
محمد المليحى
وكالات
طباعة
نعت المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب الفنان التشكيلي محمد المليحي الذي توفي في العاصمة الفرنسية باريس عن 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في بيان إنها "علمت مساء اليوم، ببالغ الحزن، بنبأ وفاة الفنان محمد المليحي الذي كان فنانًا كبيرًا ورائدًا من رواد الحداثة"، مشيرة إلى أنه كان من أكثر الفنانين نشاطا.

ولد المليحي عام 1936 وتعلم في مدرسة الفنون الجميلة بمدينة تطوان قبل أن يغادر للخارج لاستكمال دراسته.

وعاد إلى المغرب في 1964 وعمل أستاذا للرسم والنحت والتصوير بمدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء، وشكل مع زميليه فريد بلكاهية ومحمد شيبا "جماعة الدار البيضاء" التي اتسم أسلوبها
بالحداثة والتجديد.

وإلى جانب الرسم أبدى موهبة كبيرة في التصوير الفوتوغرافي وتصميم الملصقات وتركيب الجداريات.

وفي عام 1972 أسس وأدار مجلة (إنتجرال) التي صدرت باللغة الفرنسية، كما شارك في تأسيس دار نشر (شوف) الثقافية اليسارية.

في عام 1978 أسس مع محمد بن عيسى (جمعية المحيط الثقافية) ونظما موسم أصيلة الثقافي وهو مهرجان عرف بجدارياته التي تعرض في الهواء الطلق سنويا.

شغل العديد من المناصب الرسمية، حيث عمل مديرا بوزارة الثقافة بين 1985 و1992 ومستشارا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 1999-2000.

شارك في معارض مشتركة في البرازيل وإسبانيا والعراق والجزائر والسنغال ومصر، وأخرى فردية في فرنسا والولايات المتحدة والكويت واقتنت أعماله العديد من المتاحف حول العالم.

موضوعات متعلقة

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

إطلالة «زملكاوية» لـ وفاء عامر بالجونة

جميلة عوض بـ«فستان قصير» في الجونة

الصور

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

وفاة الفنان التشكيلى المغربي محمد المليحى فى باريس

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل فى 3 ساعات (فيديو)

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»