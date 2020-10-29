شاركت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، السفير اليابانى بالقاهرة ماساكي نوكي، افتتاح مدرسة شهداء بورسعيد بحى السيدة زينب، بعد تطويرها تحت رعاية وإشراف مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.وقالت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات لها، إن مشروع تطوير مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية يعد ارتقاءً بمنظومة التعليم، من خلال ترميم مبانى ومرافق المدرسة، وتقديم برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين بها، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة المدرسة الاستيعابية من 550 طفلًا إلى 1000 طفل، كما ساهم فى توفير التسهيلات والأدوات اللازمة لتدريس حصص الأنشطة الخاصة بالتربية الموسيقية والفنية والألعاب الرياضية من أجل جودة تعليم أفضل.وأعربت عبدالمنعم عن امتنانها بالتعاون المثمر والبناء ضمن ما تقدمه حكومة اليابان من منح مخصصة لمجال الصحة والتعليم بمصر لدعم الإصلاحات التعليمية التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال الشراكة المصرية اليابانية للتعليم.وأكدت على أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تنمية التعليم بمصر، مشيدة بالمجهودات التى يبذلها مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، والذى يهدف لتوفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة.حضر الاحتفال سفير اليابان لدى مصر ماساكي نوكي، ورئيس مجلس إدارة مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان فردوس أحمد علي ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب واسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية.