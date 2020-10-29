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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط غموض بشأن الانتخابات وارتفاع الإصابات بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:47 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في واحد من أسوأ أيامها منذ شهور، متأثرة بحالة الغموض بشأن
الانتخابات المقبلة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4ر3% عند الإغلاق، في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ يونيو.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا منخفضًا بنسبة 5ر3%، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 7ر3%.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 77ر8 مليون شخص، وتسبب في وفاة نحو 227 ألف شخص، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وتضرر الاقتصاد الأمريكي خلال الجائحة، ودائمًا ما كان الرئيس دونالد ترامب يتباهى بتعزيز الاقتصاد وذلك قبل الجائحة.

وربما يؤدي انخفاض سوق الأسهم إلى عرقلة رسائل حملته الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات.

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