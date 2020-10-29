ترميم طريق «الداخلة ـ الفرافرة» بعد استغاثات الأهالى من الحوادث (صور)

نفذت إدارة هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد حملة لترميم الحفر والنقاط السوداء الموجودة بطريق "الداخلة ـ الفرافرة" بعد استغاثة الأهالي لكثرة الحوادث على هذا الطريق.ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعليمات إلى هيئة الطرق والكباري بعمل مسح لكافة شوارع المدينة، وتنفيذ أعمال الإحلال والترميم للمناطق التى تعرضت للتآكل من الطبقة الأسفلتية وترميمها بالأسفلت البارد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية لإحلال وترميم وصيانة الشوارع الرئيسة والحيوية.وكانت مديرية الطرق بالمحافظة أعلنت، مساء أمس الأربعاء، البدء في وضع الطبقة الأسفلتية لترميم الحفر والمطبات بطريق الداخلة - الفرافرة، مرورًا بقرية الخير والنماء وأبو منقار بعد عدة استغاثات من الأهالي بتدهور إطارات السيارات الخاصة بهم وكثرة الحوادث على هذا الطريق الوعر.