رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نفذت إدارة هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد حملة لترميم الحفر والنقاط السوداء الموجودة بطريق الداخلة الفرافرة بعد كثرة الحوادث على هذا الطريق وبعد استغاثة الأهالي حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تعليمات إلي هيئة الطرق والكباري بعمل مسح لكافة شوارع المدينة وتنفيذ أعمال الإحلال والترميم للمناطق التى تعرضت للتآكل من الطبقة الأسفلتية وترميمها بالأسفلت البارد

ترميم طريق «الداخلة ـ الفرافرة» بعد استغاثات الأهالى من الحوادث (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
ترميم طريق الداخلة
ترميم طريق الداخلة الفرافرة
محمد مهدي
طباعة
نفذت إدارة هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد حملة لترميم الحفر والنقاط السوداء الموجودة بطريق "الداخلة ـ الفرافرة" بعد استغاثة الأهالي لكثرة الحوادث على هذا الطريق.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعليمات إلى هيئة الطرق والكباري بعمل مسح لكافة شوارع المدينة، وتنفيذ أعمال الإحلال والترميم للمناطق التى تعرضت للتآكل من الطبقة الأسفلتية وترميمها بالأسفلت البارد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية لإحلال وترميم وصيانة الشوارع الرئيسة والحيوية.

وكانت مديرية الطرق بالمحافظة أعلنت، مساء أمس الأربعاء، البدء في وضع الطبقة الأسفلتية لترميم الحفر والمطبات بطريق الداخلة - الفرافرة، مرورًا بقرية الخير والنماء وأبو منقار بعد عدة استغاثات من الأهالي بتدهور إطارات السيارات الخاصة بهم وكثرة الحوادث على هذا الطريق الوعر.

موضوعات متعلقة

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2020

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

الصور

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

وفاة الفنان التشكيلى المغربي محمد المليحى فى باريس

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل فى 3 ساعات (فيديو)

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»