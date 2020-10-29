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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو يتحدث عن «هجوم إرهابى» ضد مصفاة نفط فنزويلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:17 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن مصفاة النفط الفنزويلية "أمواي" كانت هدفا "لهجوم إرهابي" باستخدام سلاح قوي.

وتردد أن انفجارا وقع الثلاثاء في المصفاة التي تعد واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد والتي تقع في ولاية فالكون بشمال غربي البلاد.

وتسبب الهجوم في تدمير برج في المصفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفنزويلية "إيه في إن" عن مادورو خلال مؤتمر صحفي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتراجع إنتاج النفط في فنزويلا بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات الأمريكية.

وأدى النقص إلى استيراد فنزويلا للوقود من إيران، وهي خطوة زادت التوترات مع واشنطن.

وقال مادورو إن احتياطيات البلاد من الوقود تكفي لـ 20 يوما فقط وسيتم تمديدها إلى 30 يوما.

ولم يحدد الرئيس السلاح المزعوم استخدامه ضد مصفاة أمواي، لكنه قال إن "الهجوم الذي خططت له المعارضة مدعوم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

وأضاف مادورو أنه تم اعتقال أجنبيين اثنين في ولاية زوليا بشمال غربي البلاد بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين حكوميين بارزين.

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