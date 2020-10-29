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محافظات

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
شارع 306 يتزين بألوان
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
عبدالله هشام
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احتفلت مواقع شارع 306 مع روادها بالدقي ومساكن شيراتون وطنطا بالمولد النبوي الشريف، بتقديم عروض التنورة والحلوى للأطفال.

يأتي وسط إجراءات وقائية اتخذتها الشركة لاستقبال الزائرين في ظل فيروس كورونا المستجد من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائري المواقع من بينها تعقيم المواقع بالمطهرات قبل وبعد استقبال الزائرين، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، وعدم السماح بدخول أي زائر يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة.

كما تم وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول السادة الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفوري وكذا توقيع غرامة على الوحدة التي تخالف ذلك.

وتستقبل مواقع شارع 306 المواطنين بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، بطاقة 50% من سعة كل موقع، مع استمرار تقديم خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل(الدليفري) حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

الجدير بالذكر أن مشروع شارع 306، يأتي لتوفير فرص العمل للشباب، وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعًا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية.

كما يوفر المشروع أماكن آمنه لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التي يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة
شارع 306 يتزين بألوان التنورة

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