المنتج عمرو الصيفى يستلم درع عمار الشريعى بحفل تكريمه بالأوبرا

أنابت أسرة الموسيقار الراحل عمار الشريعي المنتج عمرو الصيفي للحصول على درع تكريمه من وزارة الثقافة بالدورة ٢٩ من مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامته من يوم الأول من نوفمبر بدار الأوبرا المصرية.وجاء اختيار عمرو صيفي لاستلام درع الفنان عمار الشريعي بناء على كونه صديقه المقرب الذي طالت صداقتهم ٣٤ عاما، ظل خلالها شريكا لعمار في الكثير من الأعمال والبرامج الفنية التي تعاونوا فيها سويا، كما كان مرافقا له في العديد من الأزمات الصحية التي عانى منها الشريعي خاصة أزمته القلبية الشهيرة والتي احتاجت لتدخل الدكتور مجدي يعقوب بلندن.ومن المقرر أن تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في حفل الافتتاح 12 شخصية، هم: الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، وأعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والمطربة منى عبدالغني، والمطرب علاء عبدالخالق، والمطربة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربى مصطفى عمري.