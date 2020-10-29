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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المسن المسحول بالمنوفية يتنازل بعد ضبط المتهمين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
المسن المسحول بالمنوفية
المسن المسحول بالمنوفية
ولاء القاضى
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تنازل إبراهيم سالم، المسن المعتدى عليه بالضرب بمدينة تلا على يد 3 شباب إثر خلاف قديم على قطعة أرض، عن القضية أمام النيابة العامة بعد تقديم الاعتذار من قبل المتهم الرئيسي.

وأشار محسن إبراهيم سالم، نجل المعتدى عليه، إلى تقدم المتهم بالاعتذار داخل النيابة، وقرر والده التنازل وعدم استكمال إجراءات التقاضي، حرصًا على العلاقات الأسرية القديمة، ولتدخل بعض الأهالي للصلح، كما أكد أن المتهم الرئيسي كان قد حرر محضرًا ضد والده وأنه سوف يتنازل عنه.

وقال نجل المسن المعتدى عليه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله إحنا اتنازلنا عن القضية حالا في سرايا النيابة، احترامًا للجيرة ولروح عمي عادل منصور الطيبة، وعشان الناس المحترمة اللي اتدخلت، وشريف وباقي الشباب هيخرج النهارده من مركز تلا وشكرًا لكل الناس اللي اتدخلت بكلمة طيبة".

وكانت قد تمكنت مباحث مركز تلا، التابعة لمديرية أمن المنوفية، بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من ضبط اثنين في واقعة اعتداء 3 شباب على مسن وسحله في أحد شوارع المدينة، وتم عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بالقبض على متهمين الأول "ش.م.ع" والثاني"أ، أ، أ" فى واقعة الاعتداء على مسن في مدينة تلا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى قيام 3 شباب بعمل مشين وجردوا من كل معاني الإنسانية بالاعتداء على رجل مسن وسحله في شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك على إثر خلافات على شراء قطعة أرض، حيث تربصوا له أمام منزله واعتدوا عليه وأسقطوه على الأرض وتناوبوا على ضربه. 

وحرر المسن ويدعى إبراهيم عبد الحميد أبو سالم، موظف بالمعاش، محضرا في قسم شرطة تلا، يحمل رقم 13072 جنح تلا، اتهم فيه الشباب بالاعتداء عليه وضربه وسحله على الأرض.

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