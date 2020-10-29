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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب إثر سقوط جدار منزل عليه بالبحيرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
جثة
جثة
البحيرة معوض هويدى
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لقى شخص مصرعه إثر سقوط جدار منزل عليه بمنطقة الطرح التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول شخص لمستشفى كفر الدوار جثه هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع سعيد خميس محمد عبد اللطيف، ٣٨ سنة مقيم بقرية الطرع التابعة لدائرة المركز أثر سقوط جدار منزل عليه.

تم نقل الجثة لمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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