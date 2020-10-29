مصرع شخص فى انقلاب «موتوسيكل» بالبحيرة

لقي شخص بالعقد السادس من العمر مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق "أبوقير" بنطاق مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب، وبالانتقال والفحص تبين حدوث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" وأسفر الحادث عن مصرع إسماعيل فتح الله حسن، 53 سنة، مقيم بناحية كفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة واستخراج تصريح الدفن.