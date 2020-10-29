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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ولى عهد أبوظبى وحاكم دبى يهنئان حمدوك برفع السودان من لائحة الإرهاب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
حمدوك
حمدوك
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هنأ كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والشعب السوداني، بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقيع اتفاق سلام السودان بجوبا الشهر الجاري.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأربعاء، أن حمدوك تلقى اتصالين هاتفيين من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقيع اتفاق سلام السودان بجوبا، من شأنه أن يُعزز من إكمال إدماج السودان في المجتمع الدولي وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والمالي مع السودان.

كما أعربا عن دعمهما لجهود حكومة الفترة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان والإمارات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعمها المستمر الذي ظلت تقدمه تجاه عملية السلام والاستقرار والتنمية بالسودان.

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