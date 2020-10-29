موسكو تسجل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العاصمة الروسية موسكو، 66 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 6644 حالة.وذكر بيان لمقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، وجاء في نصه "خلال الـ 24 ساعة الماضية توفي 66 شخصا إثر الإصابة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 6644 حالة"، ما يعد انخفاضا طفيفا عن معدل أمس (75 حالة وفاة أمس).وكانت رئيسة قسم الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، في موسكو، إيلينا أندرييفا، قد أعلنت أن نسبة المرضى الذين يعانون من إصابة حرجة بفيروس كورونا المستجد، في موسكو هي 3 بالمئة.يذكر أنه بوقت سابق اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 16202 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 3670 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1563976 إصابة.وأشار المقر إلى تسجيل 346 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 26935 شخصا.ومن المقرر أن تبدأ عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا أواخر الشهر القادم.وبدأت كثير من دول العالم ترصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 44 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و176 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 32 مليونا آخرين.