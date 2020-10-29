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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأرباح المعدلة لشركة فيزا تتجاوز التوقعات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:49 ص
شركة فيزا
شركة فيزا
وكالات
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أعلنت شركة أنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات الائتمان "فيزا" نتائج الربع الأخير من العام المالي الماضي، حيث جاءت الأرباح أقل من الفترة نفسها من العام المالي السابق.

في الوقت نفسه، جاءت أرباح الشركة أعلى من توقعات المحللين، حيث بلغت أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 14.2 مليار دولار بما يعادل 97.0 دولار للسهم الواحد، مقابل 03.3 مليار دولار بما يعادل 34.1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح فيزا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية 48.2 مليار دولار، بما يعادل 12ر1 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون هذه الأرباح 1.1 دولار للسهم.

وذكرت الشركة أن إيراداتها تراجعت بنسبة 9.16 في المئة إلى 10.5 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي.

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