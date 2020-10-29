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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: قيود كورونا الجديدة ستسرى فى جميع أنحاء ألمانيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن القيود الصعبة الجديدة التي تم إقرارها اليوم لمكافحة كورونا سيتم تطبيقها في كل ألمانيا.

وأضافت ميركل، في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي عقدته مع رؤساء حكومات الولايات لبحث كيفية السيطرة على الارتفاع القوي في أعداد الإصابات، أن على الجميع تنفيذ هذه القيود من خلال مراسيم عامة، وذكرت أن ولاية تورينجن ستعرض هذه التدابير على برلمانها "لكن وفقا لما هو قائم هنا، فإن هذه التدابير ستسري على مستوى ألمانيا".

ووفقا لإعلان بروتوكول صادر عن مكتب حكومة تورينجن، فإن الولاية ستشارك فقط في التدابير "المناسبة والملائمة للحد الفعال من تطور العدوى من خلال شواهد علمية".

وأضاف البيان أن تورينجن تنتظر أن يؤكد البرلمان الألماني الاتحادي على وجود مأزق صحي قومي حاد يبرر القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء حكومات الولايات.

وكانت الولايات الألمانية قد اتخذت تدابير مختلفة في الفترة الماضية للحماية من فيروس كورونا، لكن المطالب بتطبيق قواعد أكثر توحدا تزايدت على صعيد ألمانيا كلها.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقتا على قيود كبيرة مؤقتة على الحياة العامة تشبه تلك التي تم إقرارها في الربيع الماضي مع بداية الجائحة.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق الإجراءات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

وتتضمن هذه القيود غلق المطاعم والحانات وصالات التجميل والتدليك ورسم الوشم وصالات اللياقة البدنية ودور السينما.

كما تتضمن القيود الجديدة قصر التجمعات في الاماكن العامة على ما لا يزيد عن عشرة أشخاص من منزل واحد أو منزلين على الأكثر، وإلغاء الفعاليات ومنع حضور الجماهير للمباريات في رياضة المحترفين.

في المقابل، قررت الحكومة الاتحادية والولايات الإبقاء على فتح المدارس والحضانات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة ومحلات الحلاقة.

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