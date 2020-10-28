ضبط عامل بمطعم حاول اغتصاب طفلة فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، الأربعاء، من ضبط عامل بمطعم فول، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بمدينة الألومنيوم بمركز نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بضبط عامل بمطعم فول بمدينة الألومنيوم، بتهمة التحرش بطفلة، تبلغ من العمر 12 عامًا، ومحاولة اغتصابها.وكشفت تحريات المباحث الجنائية في مديرية أمن محافظة قنا، أن المتهم استدرج الطفلة، وتحرش بها، وحاول اغتصابها، قبل أن تتمكن من الهرب، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.